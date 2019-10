WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Jak głosować za graniczą i poza miejscem zamieszkania w wybory parlamentarne 2019? Chcesz głosować za granicą lub poza miejscem zamieszkania, ale nie wiesz jak to zrobić? Powinieneś się śpieszyć, dziś mija ostatni dzień na dopełnienie niektórych formalności. Wybory parlamentarne już w niedzielę. Jak głosować poza miejscem zamieszkania i za granicą? W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Procedura głosowania będzie bardzo prosta. Na karcie do głosowania trzeba będzie wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. W kraju głos będzie można oddać tylko w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania, chyba że przed 8 października zmieniłeś rejestr wyborców lub dopisałeś się do spisu wyborców w innym mieście. Jeżeli nie, masz jeszcze jedną szansę na zagłosowanie poza miejscem zamieszkania. Do 11 października można ubiegać się o zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument może wystawić jedynie urząd gminy lub miasta odpowiedni dla miejsca zameldowania. Po złożeniu odpowiednich dokumentów zaświadczenie otrzymamy "od ręki". Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i poza granicami Polski. Posiadacz zaświadczenia będzie mógł oddać głos również na polskim statku morskim. O zaświadczenie można ubiegać się do piątku 11 października. Warto pamiętać, że urząd wystawia tylko jeden egzemplarz tego dokumentu. Nawet jeżeli go zgubimy, nie otrzymamy duplikatu. Jak głosować za granicą podczas wyborów parlamentarnych 2019? Na stałe przebywasz poza granicami Polski, ale chcesz wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Masz na to szansę. Do dziś możesz dopisać do spisu wyborców przy konsulacie. Jak to zrobić? Dopisanie się do spisu wyborców w konsulacie jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić konsulowi chęć udziału w wyborach. Można to zrobić telefonicznie, mailowo, ustnie, pisemnie lub telegraficznie. Ważne jednak, żeby twoje zgłoszenie zawierało następujące dane: imiona i nazwisko

imię ojca,

datę urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (ten punkt dotyczy osób czasowo przebywających poza krajem)

numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (jeżeli przebywasz w kraju, gdzie posługujesz się polskim dowodem osobistym w tym miejscu możesz podać numer i datę wydania tego dokumentu). Dla Polaków, przebywających za granicą, powstał również system e-wybory, za pomocą którego mogą dopisać się do spisu wyborców. Warto pamiętać, że dopisanie się do spisu wyborców uniemożliwi oddanie głosu w kraju.