Jak aplikować maseczki do twarzy w płachcie?

Maseczki do twarzy – podstawowe rodzaje

Kosmetyki znane jako maseczki do twarzy występują w przeróżnych wariantach. Mogą być to m.in. produkty o konsystencji kremowej, żelowej, ale też konieczne do rozrobienia z wodą (takie jak algi czy glinki), typu peel-off oraz w płachcie. Każdy wybór będzie doskonały, o ile tylko dopasujemy go do potrzeb naszej skóry. Jeżeli mamy więcej czasu na relaks, to z powodzeniem możemy wybrać zastygające maseczki, które co jakiś czas zwilżamy np. tonikiem lub hydrolatem.