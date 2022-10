Jacht Putina namierzony. Zmienił nazwę

Prywatny jacht Graceful

Graceful, występujący teraz pod nazwą Kosatka, to drugi co do wielkości prywatny, luksusowy jacht należący do prezydenta Rosji Władimira Putina. Jednostka ma blisko 82 metry. W środku zaś znajduje się między innymi basen, biblioteka, apartamenty zdolne pomieścić 12 osób, herbaciarnia, lądowisko dla helikopterów czy też specjalne pomieszczenie na około 400 butelek wina. Są tam nawet dwa wewnętrzne kominki. Według informacji podanych przez "Forbes" jednostka warta jest ok. 120 mln euro.