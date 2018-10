Jacek Jaśkowiak zaprasza byłych prezydentów na 11 listopada. "Celebrujemy ten czas w wyjątkowy sposób"

Prezydent Poznania zaprasza byłych prezydentów Polski na obchody 11 listopada. "Byłoby wielkim zaszczytem dla mieszkańców i władz stolicy Wielkopolski, gdyby zechciał Pan Prezydent przyjąć zaproszenie do Poznania, gdzie ten dzień stanowi fenomen radosnego, wspólnotowego świętowania" – pisze Jacek Jaśkowiak.



Chodzi o Imieniny ulicy Święty Marcin, które są "kulturalnym festynem, którego centralnym punktem jest barwny korowód z udziałem tysięcy poznaniaków". "Święty Marcin to dla nas przede wszystkim symbol dobroczynności – wyciąganie ręki do potrzebujących, wykluczonych i ubogich. To uosobienie człowieka wrażliwego na los innych, a tym samym odpowiedzialnego za wspólnotę, w której żyje" – pisze prezydent Poznania.