ISW: Rosja może chcieć zawieszenia broni na święta

Rosja może chcieć wykorzystać święta do utrudnienia planowanego przez Ukrainę kontruderzenia. Kreml może wezwać do przerwy w działaniach wojennych "z szacunku dla religii prawosławnej, pomimo faktu, że Rosja nie wykazała takiego szacunku dla religii na obszarach, które obecnie zajmują" - czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego think tanku.