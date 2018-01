ISIS atakuje Waszyngton w filmie propagandowym rodem z Hollywood

Państwo Islamskie wypuściło wideo, w którym atakuje światowe stolice i ich mieszkańców.



Wideo zaczyna się od ujęcia mężczyzny śpiewającego "O moi bracia, dżihad jest w drodze, by przywrócić honor wspaniałych dni". Zmontowane 3-minutowe nagranie pokazuje m.in. "żołnierzy ISIS" pakujących do samochodów materiały wybuchowe, którymi niszczą potem londyński most Chelsea.