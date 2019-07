Iran przejął tankowiec z ZEA - podają źródła Associated Press

Od kilku dni nie ma kontaktu z tankowcem, który wpłynął na irańskie wody - podają niezależne od siebie źródła agencji Associated Press. Jednostka wypłynęła w sobotę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i natychmiast po tym przestała wysyłać swoją lokalizację.

Jednostka ma obecnie znajdować się w irańskiej strefie wód terytorialnych w pobliżu wyspy Keszm. To właśnie na niej swoją bazę ma Gwardia Rewolucyjna.

Jak podaje zagraniczna agencja statek ma port macierzysty w ZEA i zazwyczaj pływał przez cieśninę Ormuz z zachodniego na wschodnie wybrzeże tego państwa. Od trzech miesięcy Riah pływał z włączoną lokalizacją. Ani władze ZEA ani Iranu nie wydały do tej pory żadnego komunikatu w tej sprawie.

Amerykańska administracja od wielu miesięcy oskarża Iran o wspieranie bojowników atakujących statki, w tym tankowce z ropą naftową, w Zatoce Perskiej. Od dana Teheran ostrzegał, że może zablokować cieśninę Ormuz, jeśli nie uzyska możliwości eksportowania własnej ropy. To strategiczne miejsce - przez to miejsce transportowana jest blisko 1/5 światowych dostaw ropy naftowej.

Donald Trump chcąc przyblokować rząd w Teheranie liczy na renegocjację porozumienia nuklearnego z Iranem. Wydaje się to jednak niewykonalne - w momencie, gdy pojawiła się informacja o zaginięciu tankowca, lider Iranu ostrzegł, że jego kraj będzie stopniowo łamał kolejne postanowienia porozumienia. Chamenei oskarżył Francję, Wielką Brytanię i Niemcy - które są sygnatariuszami paktu - o to, że nie wypełniają zobowiązań wynikających z tej umowy, dotyczących zagwarantowania Iranowi dostępu do światowych rynków.