Interwencja w Głogowie. Roman Giertych przestrzega przed tragedią

- Wolałbym bronić tę dziewczynę, niż policjanta, który tę dziewczynę skatował - mówił w programie WP "Newsroom" mecenas Roman Giertych, który skomentował interwencję policji w Głogowie, podczas której nagrano zatrzymanie jednej z uczestniczek protestu, przy którym użyta została policyjna pałka. Jak poinformowała policja, kobieta miała być agresywna względem funkcjonariuszy. Mecenas Roman Giertych zaznaczył, że problemem jest brak odpowiedniej reakcji władz na przekraczanie uprawnień przez służby. - Zawsze się zdarza, że policjanci, często działający pod wpływem stresu, przekraczają swoje uprawnienia i w każdym państwie takie sytuacje mają miejsce - podkreślił Giertych. - Jeżeli jednak się nie reaguje na taką sytuację, to mamy do czynienia z narastaniem tego problemu i później dochodzi do tragedii - dodał adwokat mówiąc, że przestrzega przed tym władze policji.

