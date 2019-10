Inowrocław. Zginęła matka i jej trzy córki. Zatrzymano 60-letniego sąsiada

Zatrzymano 60-letniego mężczyznę, który miał zaprószyć ogień w Inowrocławiu. Zginęła tam w pożarze matka i jej trzy córki.

Inowrocław. Do pożaru doszło w poniedziałek na na poddaszu w trzykondygnacyjnej kamienicy przy ul. Orłowskiej 6 ok. godz 13. 31-letnia matka z trojgiem dzieci została ewakuowana przez strażaków. Rodzina była nieprzytomna. Były reanimowane kilkadziesiąt minut. Mimo tego nie udało się ich uratować.

Pożar wybuchł w mieszkaniu przylegającym do tego, w którym znajdowała się matka z dziećmi. Jak informuje policja, zatrzymano 60-latka, który mógł zaprószyć ogień. To lokator mieszkania, w którym wybuchł pożar. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek wieczorem. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jak informuje TVN24, w chwili zatrzymania miał we krwi 3 promile alkoholu.