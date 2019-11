Inowrocław. Dramatyczne wyznanie ojca zmarłych dziewczynek

Inowrocław. W tragicznym pożarze zginęła 31-letnia matka i jej trzy małe córeczki. Teraz jej były partner opowiada o dramacie. Oskarża urzędników. Twierdzi, że sam prosił o pomoc i ostrzegał, że może coś złego się stać.

Mężczyzna wraca do tragicznego dnia. Mówi, że córeczki zmarły na jego rękach. - Kilka godzin wcześniej mówiły do mnie "kocham cię tatusiu” - mówił w rozmowie z gazetą. Powiedział także, że kiedy zaczęło się palić, Monika S. zadzwoniła do niego. Mężczyzna przyjechał na miejsce. Jeden ze strażaków powiedział mu, że matka odkręciła wodę w łazience, by ratować dzieci. - Teraz nie wiem, po co mam żyć - kończy rozmowę Łukasz R.