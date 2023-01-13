Infolinia dla lekarzy spoza Unii

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) спільно з Міністерством Охорони Здоров’я Польщі запустили спеціальну інформаційну гарячу лінію для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу, в тому числі в Україні. За номером гарячої лінії можна отримати вичерпну інформацію про процедури та документи, необхідні для отримання тимчасової медичної ліцензії на території Республіки Польща.