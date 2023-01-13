Infolinia dla lekarzy spoza Unii
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła specjalne telecentrum dedykowane dla lekarzy oraz dentystów, którzy uzyskali swoje kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, między innymi z Ukrainy. Każda osoba, która zadzwoni pod podany numer, otrzyma wyczerpujące informacje na temat procedur oraz dokumentów niezbędnych do otrzymania tymczasowej licencji lekarskiej uprawniającej do podjęcia praktyki lekarskiej na terytorium Rzeczypospolitej.
Telecentrum jest bezpłatne, czynne 7 dni w tygodniu w godzinach (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00) oraz obsługiwane w 2 językach: ukraińskim oraz rosyjskim.
800 00 30 21
Numer Bezpłatny
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) спільно з Міністерством Охорони Здоров’я Польщі запустили спеціальну інформаційну гарячу лінію для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу, в тому числі в Україні. За номером гарячої лінії можна отримати вичерпну інформацію про процедури та документи, необхідні для отримання тимчасової медичної ліцензії на території Республіки Польща.
800 00 30 21
Кол-центр безкоштовний, працює 7 днів на тиждень (Пн – Пт: 8:00-20:00, Сб – Нд: 9:00-20:00). Інформація надається двома мовами: українською та російською.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством Здравоохранения Польши запустила специальную информационную горячую линию для врачей и стоматологов, получивших квалификацию за пределами Европейского Союза, в том числе в Украине. По номеру горячей линии можно получить исчерпывающую информацию о процедурах и документах, необходимых для получения временной медицинской лицензии на территории Республики Польша.
800 00 30 21
Колл-центр бесплатный, работает 7 дней в неделю (Пн – Пт: 8:00-20:00, Сб – Вс: 9:00-20:00). Информация предоставляется на двух языках: украинском и русском.