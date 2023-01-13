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Artykuł Sponsorowany
Dzisiaj, 13-01-2023 08:30
Artykuł sponsorowany WHO

Infolinia dla lekarzy spoza Unii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła specjalne telecentrum dedykowane dla lekarzy oraz dentystów, którzy uzyskali swoje kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, między innymi z Ukrainy. Każda osoba, która zadzwoni pod podany numer, otrzyma wyczerpujące informacje na temat procedur oraz dokumentów niezbędnych do otrzymania tymczasowej licencji lekarskiej uprawniającej do podjęcia praktyki lekarskiej na terytorium Rzeczypospolitej.

Źródło: Adobe Stock
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Telecentrum jest bezpłatne, czynne 7 dni w tygodniu w godzinach (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00) oraz obsługiwane w 2 językach: ukraińskim oraz rosyjskim.

800 00 30 21

Numer Bezpłatny

materiały partnera
WHO/Tomasz BilakŹródło: materiały partnera

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

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WHO/Tomasz Bilak materiały partnera
WHO/Tomasz BilakŹródło: materiały partnera

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) спільно з Міністерством Охорони Здоров’я Польщі запустили спеціальну інформаційну гарячу лінію для лікарів і стоматологів, які отримали кваліфікацію за межами Європейського Союзу, в тому числі в Україні. За номером гарячої лінії можна отримати вичерпну інформацію про процедури та документи, необхідні для отримання тимчасової медичної ліцензії на території Республіки Польща.

WHO/Tomasz Bilak materiały partnera
WHO/Tomasz BilakŹródło: materiały partnera

800 00 30 21

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Кол-центр безкоштовний, працює 7 днів на тиждень (Пн – Пт: 8:00-20:00, Сб – Нд: 9:00-20:00). Інформація надається двома мовами: українською та російською.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством Здравоохранения Польши запустила специальную информационную горячую линию для врачей и стоматологов, получивших квалификацию за пределами Европейского Союза, в том числе в Украине. По номеру горячей линии можно получить исчерпывающую информацию о процедурах и документах, необходимых для получения временной медицинской лицензии на территории Республики Польша.

800 00 30 21

Колл-центр бесплатный, работает 7 дней в неделю (Пн – Пт: 8:00-20:00, Сб – Вс: 9:00-20:00). Информация предоставляется на двух языках: украинском и русском.

Artykuł sponsorowany WHO
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