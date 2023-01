Infolinia dla lekarzy spoza Unii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła specjalne telecentrum dedykowane dla lekarzy oraz dentystów, którzy uzyskali swoje kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, między innymi z Ukrainy. Każda osoba, która zadzwoni pod podany numer, otrzyma wyczerpujące informacje na temat procedur oraz dokumentów niezbędnych do otrzymania tymczasowej licencji lekarskiej uprawniającej do podjęcia praktyki lekarskiej na terytorium Rzeczypospolitej.