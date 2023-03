INCO Polska wspiera osoby z Ukrainy w wejściu do branży IT. Kolejna edycja programu Get Into Tech w ramach INCO Academy na Mazowszu

14 marca 2023 wystartował nabór do kolejnej w tym roku edycji Get Into Tech, której celem jest zdobycie przez jej uczestników kompetencji zawodowych potrzebnych do pracy w IT. W trakcie programu, słuchacze będą rozwijać cenne umiejętności dzięki interaktywnym zajęciom online, które poprowadzą specjaliści i specjalistki z branży.