IMiGW ostrzega. Alert 1. stopnia dla 5 województw

Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą wystąpić intensywne opady śniegu, z kolei na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu - silny mróz. W nocy mocno sypało na południu Polski. Na drogach panowały trudne warunki. Z kolei poranna mgła sparaliżowała pracę krakowskiego lotniska w Balicach.

W województwach: małopolskim, śląskim oraz podkarpackim IMGW przewiduje opady śniegu o umiarkowanym natężeniu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Na Podkarpaciu i w Małopolsce warstwa śniegu może lokalnie osiągnąć do 20 cm. Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura lokalnie spadnie do -15 st.