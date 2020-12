IMGW: ostrzega przed silnym wiatrem na północy i południu Polski

W dniach 28-29 grudnia mieszkańcy wielu regionów Polski mogą spodziewać się silnego wiatru, który w porywach może dochodzić do 85 km/h.

Tym samym silne wiatry spodziewane są we wszystkich w powiatach województw północnych. Wiać będzie także w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, a także części podlaskiego. Prognozowana średnia prędkości od 25 km/h do 40 km/h, natomiast w porywach do 75 km/h z południowego wschodu.