IMGW ostrzega przed burzami z gradem. RCB wysyła SMS-y przed zagrożeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla siedmiu województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziało, że do mieszkańców zagrożonych terenów będzie wysyłać SMS-y. W całej Polsce obowiązują też alerty przed upałami.

"Kochani, uważajcie na siebie, zabezpieczcie swoje balkony i piwnice. Dziś w nocy znowu solidnie zagrzmi, będzie padać, a porywy wiatry mają sięgać do 95 km/h" - wtóruje na Facebooku prezydent Gdańska.

Ostrzeżenie Aleksandry Dulkiewicz nie jest przypadkowe. W ostatnim czasie doszło do intensywny opadów gradu, który miały rekordowy rozmiar. We wtorek w Gorzowie Wielkopolski bryły miały średnicę 10 cm. Tak dużego gradu nie było co najmniej od 2011 r. Efektem były m.in. powybijane szyby w samochodach, zniszczone karoserie czy podtopione ulice.