IMGW ostrzega. Na drogach będzie bardzo neibezpiecznie

W związku z nadchodzącymi opadami marznącego deszczu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw.

Niebezpiecznie będzie na wschodzie i w centrum kraju. To tam w nadchodzących dniach ma spaść od 10 do 13 cm śniegu. Komunikat dotyczy szczególnie mieszkańców województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Intensywnych opadów mogą spodziewać się także mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Groźnie będzie nie tylko z powodu śniegu. Nadal nie ustąpi mróz, co w połączeniu z miejscowymi opadami deszczu będzie tworzyło niebezpieczne warunki dla kierowców. Można spodziewać się oblodzonych dróg.

Temperatura wyniesie od -1 st. na Suwalszczyźnie do 6 na Pomorzu Zachodnim. W kolejnych dniach, czyli w środę i czwartek w większości kraju można spodziewać się pogody pochmurnej i deszczowej. Najcieplej będzie na południu, gdzie termometry pokażą nawet do 8 st. C.