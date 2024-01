Ile trzeba zapłacić za ślub kościelny? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

"Jeśli tzw."talerzyk" (szacunkowa cena za obecność jednego gościa - red.) kosztuje w tej chwili 530 zł, to 1 tys. zł od pary nie jest niczym wygórowanym.Tylko czasami w tej pogoni przedweselnej mało kto pamięta o najważniejszym - o sakramencie. Biała suknia, sala, goście, cały ten blichtr i płaci się krocie. Ale, gdy przychodzi do opłat kościelnych, to automatycznie jest bunt" - wskazał wyczerpująco kolejny internauta.