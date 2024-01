Idzie rewolucja w PiS? Bielan o przyszłości Kaczyńskiego

Dariusz Ociepa pytał swojego gościa o słowa Jarosława Kaczyńskiego. W weekend prezes PiS porównał premiera Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. - Słowa Kaczyńskiego w zestawieniu z tym, co Tusk wygadywał o Kaczyńskim, nazywał nas mordercami, to głaskanie - stwierdził Bielan.