Huragan Dorian zmierza na USA. To przez niego Donald Trump nie przyjedzie do Polski

Huragan Dorian ma najpóźniej w poniedziałek uderzyć we wschodnie wybrzeże Florydy. Może osiągnąć czwartą kategorię. Oczekuje się, że spowoduje ulewne deszcze i wiatry o sile ok. 209 km/h.

Donald Trump odwołał swoja wizytę w Polsce i nie pojawi się 1 września na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Powodem jest huragan Dorian, który ma uderzy we wschodnie wybrzeże Florydy. Najpóźniej ma się to stać w poniedziałek, w dniu Święta Pracy. - Wygląda na to, że burza może być bardzo, bardzo duża - powiedział prezydent USA, cytowany przez bloobmerg.com.