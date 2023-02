Hotel Gold Zakopane & SPA - wyjątkowe miejsce na rodzinny pobyt lub romantyczny wypad we dwoje

Magiczne Zakopane. Pierwsza miejscowość, która przychodzi na myśl, gdy zapragniemy wypocząć w górach, nie zapominając również o innych rozrywkach. Miasto tętni życiem do późnych godzin nocnych, oferuje wiele atrakcji, masę ciekawych restauracji i punktów, które spełnią oczekiwania całej rodziny. Hotel Gold Zakopane & SPA znajduje się zaledwie trzy kilometry od ścisłego centrum. To wystarczająco blisko, by dojść tam spacerem, a jednocześnie na tyle daleko, by otoczyć się ciszą i spokojem. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają relaksu, wysokich standardów i lubią mieć do wyboru różne możliwości.