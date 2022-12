Horror na plaży w RPA. Zabójcza fala zabiła 3 osoby

Szefowa lokalnej administracji, Nomusa Dube-Ncube, zamierza przeprowadzić pełne dochodzenie w sprawie niedzielnej tragedii na plaży. Wezwała również władze do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które mogłyby pomóc uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, w których giną ludzie. Zaapelowano także do turystów, by ci stosowali się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i przed udaniem się na plaże lub do wody próbowali oceniać pogodę, która niestety bywa nieprzewidywalna.