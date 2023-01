Horror na drodze. Ruszyli z maczetą na potrąconego pieszego

- Wiemy już, że uszkodził pięć samochodów. Natomiast w rejonie skrzyżowania ulic Łozowej i Kasztanowej zaatakował kobietę. Ta jechała citroenem i zatrzymała się przed pasami, by go przepuścić. Wtedy mężczyzna otworzył drzwi jej pojazdu, wtargnął do środka i odgryzł jej kawałek ucha - relacjonowała Marta Mróz, rzeczniczka poznańskiej policji.