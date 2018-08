Horoskop dzienny – 06.08.2018 (poniedziałek). Zobacz, co Cię czeka

Horoskop na dziś - 06.07.2018

Wodnik (20.01-18.02) Poświęć więcej czasu na życie rodzinne. Ktoś z Twoich bliskich osiągnął sukces, którym bardzo chce się dzielić z całym otoczeniem. Nie podcinaj mu skrzydeł. Pamiętaj, że coś, co Tobie przychodzi łatwo dla innych może być prawdziwym wyzwaniem. Nie bój się również zwierzyć rodzinie z prywatnych problemów. Nikt nie życzy Ci tak dobrze jak bliscy. To właśnie oni udzielą cennych rad, które pomogą uporać się z trudnościami.

Byk (20.04-20.05) Twoja praca zostanie poddana ocenie i spotkasz się z bardzo skrajnymi opiniami. Z pokorą przyjmij krytykę. Jeżeli weźmiesz do serca rady starszych, zyskasz ich sympatię. Ten dzień sprzyja kontaktom z innymi ludźmi. Wyjdź z inicjatywą i zaproponuj znajomemu wyjście na lunch, kawę lub do kina. W ten sposób zyskasz sojusznika.

Koziorożec (22.12-19.01) Stopniowo zmieniasz styl, a ludzie widzą jak rozkwitasz. Wkraczasz w nowy rozdział, co oznacza, że przed Tobą pojawi się pasmo różnych wyzwań. Nie bój się pytać. Wśród Twoich bliskich znajduje się ktoś, kto był w podobnej sytuacji. Staraj się spędzić dzień produktywnie, ale los Ci to wynagrodzi.

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio doskwiera Ci samotność. Jesteś otoczony wieloma osobami, ale z żadną z nich nie pogłębiasz relacji. To błąd. Jeżeli w porę nie zmienisz podejścia, zostanie Ci przyklejona łatka osoby chłodnej i niedostępnej. Taka kolej rzeczy komplikuje również sprawy sercowe. Wpadłeś komuś w oko, ale ta osoba ma opory, żeby wykonać pierwszy krok Horoskop dzienny dla panny

Panna (23.08-22.09) Podjąłeś decyzję, z której wiąż masz szansę się wycofać. Przeanalizuj czy na pewno jesteś w stanie wywiązać się z zadań, które Ci powierzono. Biorąc na swoje barki zbyt dużo obowiązków płacisz cenę własnego zdrowia i samopoczucia. Szef oraz znajomi na Ciebie liczą, ale nie postępuj wbrew sobie tylko po to, by zadowolić innych.

Skorpion (23.10-21.11) Dziś wszystkim skorpionom dopisuje wyjątkowe szczęście. To dobry dzień na inwestycje oraz większe zakupy. Będziesz tryskać pozytywną energią i dokonywać trafnych wyborów. Wykorzystaj swoją szczęśliwą aurę. Bądź przedsiębiorczy i kreatywny. Pod koniec dnia ktoś mile Cię zaskoczy.

Rak (22.06-22.07) Weekend dobrze Ci zrobił. Wypocząłeś i nabrałeś sił do działania. Coraz częściej ogarniają Ciebie myśli dotyczące rozwoju kariery zawodowej. Najwyższy czas, żeby zrobić coś w tym kierunku. Zainteresuj się kursami, które pomogą rozwinąć Twoje kompetencje. Dzisiejszy dzień przyniesie kilka ambitnych pomysłów. Nie bój się ich realizacji. Masz dobry tok myślenia.

Waga (23.09-22.10) Dziś wszystkie wagi będą bardziej drażliwe niż zwykle. Wydarzyła się smutna sytuacja, którą stopniowo się zadręczasz. To dobry czas, aby zweryfikować intencje Twoich znajomych. Byłeś wsparciem dla innych, a teraz masz okazję, żeby przekonać się, kto będzie wsparciem dla Ciebie. Każdy ma prawo do gorszych dni. Nie zmuszaj się do wykonywania czynności, które równie dobrze możesz zrobić jutro.