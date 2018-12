Horoskop dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2018 rok

Horoskop dzienny na poniedziałek 18 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zamiast rozpamiętywać ostatnie wydarzenia, zastanów się, jak wybrnąć z sytuacji. Nie patrz wstecz i idź do przodu. Czasu nie cofniesz, ale decydując się na konkretny plan działania możesz zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Wsparcia możesz szukać w osobach spod znaku panny i skorpiona.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Jeżeli umiejętnie będziesz gospodarować czasem, nie ominie Cię wydarzenie, na którym warto się pojawić. Los sprzyja sprawom sercowym. W Twoim otoczeniu znajduje się osoba, której nie jesteś obojętny. Nie działaj pochopnie, ale pozwól powoli rozwijać się tej relacji. Dłuższa rozmowa umożliwi rozwianie wszelkich wątpliwości.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) Bliska osoba boryka się z pewnym problemem i potrzebuje Twojej pomocy. Jeżeli nie okażesz jej wsparcia, będziesz tego żałować. Na szczęście, w obecnej chwili czeka Cię mniej pracy i będziesz miał możliwość poświęcić jej czas. Bądź jednak ostrożny. To osoba bardzo ambitna. Nie bądź zbyt krytyczny, bo urazisz jej dumę, przez co nie będzie skłonna do zwierzeń.