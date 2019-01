Horoskop dzienny na piątek 25 stycznia 2019

Horoskop dzienny na piątek 25 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na piątek 25 stycznia 2019 (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Zaufaj osobom ze swojego najbliższego otoczenia. Gracie do jednej bramki i w razie potrzeby staną za Tobą murem. To nie jest najlepszy moment na indywidualne działania. Kluczem do sukcesu okaże się współpraca. Pamiętaj, żeby być otwartym na sugestie innych i nie ignorować ich argumentów. Zaistniała sytuacja bardzo Was do siebie zbliży. Pojawi się okazja do nawiązania nowych przyjaźni.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Jesteś rozdarty pomiędzy dwoma osobami, które nie darzą się wzajemną sympatią. Pamiętaj, że nie musisz wybierać między nimi i jeżeli naprawdę im na Tobie zależy, nie powinny wciągać Cię w swoje konflikty. Przyjaźń zostanie wystawiona na próbę. Wykaż się asertywnością i przyjmij postawę biernego obserwatora. Jeżeli staniesz po którejkolwiek ze stron, odczujesz wyrzuty sumienia.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Od pewnego czasu Twoje myśli krążą wokół osoby, z którą niegdyś łączyła Cię silna więź. Niestety, niesprzyjające sytuacje losowe sprawiły, że Wasze drogi się rozeszły. Podświadomie czujesz, iż powinieneś odnowić kontakt. To nie jest zły pomysł. Jesteście bogatsi o wiele doświadczeń. Zdobądź się na odwagę i odezwij jako pierwszy. Nie będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zaczynasz niepokoić się o bliską osobę, gdyż dostrzegasz wyraźne zmiany w jej zachowaniu. Nie spiesz się jednak w wydaniu osądu. Ostatnio jest nerwowa i wypomnienie błędów wyprowadzi ją z równowagi. Wpadła w towarzystwo, które może mieć na nią zły wpływ. Nim przystąpisz do działania, skonsultuj sytuację z drugim członkiem rodziny. Omówcie sprawę i opracujcie plan działania. Jeżeli chcesz zdecydować się na szczerą rozmowę, nie rób tego w pojedynkę. Wsparcie będzie na wagę złota.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Broń swojego zdania i nie zmieniaj go pod naciskiem innych. Ucz się na błędach znajomych. Zbyt uległa postawa nie jest atrybutem osoby honorowej, ale nie możesz też działać bardzo impulsywnie. Naucz się ważyć słowa. W najbliższym czasie podszkolisz się w sztuce dyplomacji, a umiejętność doboru argumentów przesądzi o Twojej reputacji. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sprawą, masz szansę na rozwój kariery zawodowej.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Czasami to, czego uparcie szukamy znajduje się tuż pod naszym nosem. Zarówno w budowaniu relacji, jak i sprawach zawodowych próbujesz patrzeć dalekosiężnie. Takie podejście nie będzie najlepsze. Skup się na tym, co jest tu i teraz. Diabeł tkwi w szczegółach, a wielkie sukcesy zdobywa się małymi krokami. Zamiast fantazjować o tym, co będzie za parę lat, skup się na bieżących sprawach.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Pewna osoba bardzo rozczarowała Cię swoją postawą. Wcześniej patrzyłeś na nią w inny sposób, ale obecna sytuacja diametralnie zmieniła Twoje zdanie. Z tego doświadczenia wyciągnij cenne wnioski i nie zwierzaj się komuś, kogo bliżej nie poznasz. Masz wrażenie, że w sprawach miłosnych los nie stoi po Twojej stronie, ale to nie prawda. Jeżeli zaczniesz częściej spędzać czas poza domem i otworzysz się na spotkania towarzyskie, wszystko szybko ulegnie zmianie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie pracuj ponad miarę, efekt nie będzie tego wart, a harówka odbije się tylko i wyłącznie na Twoim zdrowiu. Jeżeli przyzwyczaisz innych do faktu, iż jesteś pracowity, a przy tym pomocny, mogą zacząć Cię wykorzystywać. Oddziel grubą kreską życie zawodowe od prywatnego. To odpowiedni sposób, by zacząć uprawiać jakiś sport. Joga i medytacja ukoją Twoje nerwy.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) To Twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim wagom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Po trudniejszym okresie nareszcie nastąpi poprawa w sprawach finansowych. Nie ignoruj jednak szansy, którą dostałeś od losu. Bądź bardziej przedsiębiorczy i nie żyj ponad stan. Poświęć więcej czasu na ułożenie biznesplanu i poszerzenie wiedzy. Jesteś na dobrej drodze do awansu, a każdy szczegół, który Cię wyróżni zostanie oceniony na plus.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Losowe sytuacje wpłynęły na zmianę Twojego trybu życia. Masz mniej obowiązków, ale pojawiły się problemy z odpowiednim zagospodarowaniem czasu. Niech każda luźniejsza chwila nie będzie tylko pretekstem do biernego relaksu. Obudź w sobie głęboko skrywane pokłady kreatywności i rozejrzyj się nad nowym hobby, z którego mógłbyś czerpać satysfakcję. Skorpiony potrzebują wyzwań, a małe sukcesy czynią je szczęśliwszymi.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Osoba, której działania często pociągały za sobą szereg problemów, pozytywnie Cię zaskoczy. Okaże się, że jest uzdolniona w zupełnie innej dziedzinie, a jej umiejętności będą pomocne dla więcej niż jednej osoby. Przyznanie się do pomyłki świadczy o odwadze i honorze. Otwarcie przyznaj, że pozytywnie Cię zadziwiła. Szczerość wpłynie na poprawę Waszych relacji i atmosfery na wspólnych spotkaniach.