Horoskop dzienny na czwartek 14 marca 2019 roku dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź, czy twój horoskop będzie korzystny i co cię czeka 14.03.2019

Chcesz wiedzieć, co wydarzy się w najbliższej przyszłości? Horoskop odpowie na twoje pytania. Sprawdź, jaki los przewidziały gwiazdy i czy w czwartek, 14.03.2019 dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny na czwartek 14 marca 2019 roku dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź, czy twój horoskop będzie korzystny i co cię czeka 14.03.2019 (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) To odpowiedni moment na pracę zespołową. Horoskop przewiduje, że w najbliższym czasie odkryjesz w sobie zdolności przywódcze i zyskasz respekt grupy. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Powierzono wam istotne zadanie. Jeżeli podołacie, możecie dużo zyskać, a to właśnie ty masz największe kompetencje w grupie. Nie bój się mówić na głos tego, co mówisz. Szczerość przemówi na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla ryb (czwartek 14.03.2019) Ryby (19.02-20.03) Horoskop radzi unikać konfliktów. W twoim otoczeniu znajdują się osoby kłótliwe, które najmniejszy problem potrafią podciągnąć do miana prawdziwej tragedii. Masz własne, zdecydowanie ważniejsze sprawy. Skoncentruj się na nich i nie daj się wciągnąć w cudze kłopoty. Uważaj na skorpiony oraz barany. Ostatnio są wyjątkowo drażliwe, a wykazują dużą skłonność do obwiniania innych za własne niepowodzenia.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Los sprzyja rozwojowi spraw zawodowych. Nie pozwól, żeby przyziemne rozrywki odciągnęły cię od tego, co naprawdę ważne. Horoskop przeczuwa, że jesteś coraz bliżej celu. Wykorzystuj wszelkie okazje do rozwoju swoich kompetencji. Twoją przewagą będą dawno zdobyte umiejętności. Najwyższy czas na odświeżenie pewnej wiedzy. Chociaż masz wokół kilku dużych rywali, żaden nie specjalizuje się w tej dziedzinie.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Horoskop sugeruje, byś uzbroił się w cierpliwość. Podjąłeś liczne działania, ale wciąż nie widzisz efektów swojej pracy, co może być frustrujące. Wiedz jednak, że na pewne rzeczy naprawdę warto poczekać. Nie zwalniaj tempa i przemyśl zmianę strategii. W kręgu twoich znajomych znajdują się osoby o większym doświadczeniu, które mogłyby udzielić kilku cennych wskazówek.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Ostatnio popadasz w rutynę i odnosisz wrażenie, że każdy dzień wygląda podobnie. To dobry moment na przełamanie tego schematu. Gdy zacząłeś angażować się w pracę, przestałeś poświęcać zbyt wiele czasu hobby, które niegdyś było twoim priorytetem. Jeżeli osiągnąłeś już pewną stabilizację i masz ochotę skupić się na życiu prywatnym, warto przeanalizować powrót do dawnych pasji. Zdaniem horoskopu dobrym momentem będzie również odnowienie relacji z osobami, z którymi urwał ci się kontakt.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Horoskop podpowiada, że już niedługo nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi, którzy w znaczący sposób wpłyną na twoje życie. Pamiętaj, aby nie oceniać książki po okładce, gdyż pierwsze wrażenie bywa często mylące. Wieczorem usłyszysz też pewną zaskakującą wiadomość, która zupełnie zmieni twoje podejście do pewnej sprawy. Wstrzymaj się z pospiesznym osądem, dopóki nie usłyszysz drugiej wersji wydarzeń. Okaże się, że sytuacja jest bardziej zawiła, niż przypuszczałeś i w pewnym stopniu dotyczy też ciebie.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Miej odwagę powiedzieć na głos to, co myślisz. Pewna osoba drażni cię już od dłuższego czasu, ale stale gryziesz się w język, by nie powiedzieć o kilka słów za dużo. Horoskop odradza takie frustracje. Wielokrotnie tłumiona złość może doprowadzić do nagłego wybuchu, którego później żałować. Uzbrój się w solidne argumenty i przy sprzyjającej okazji wyraź swoją opinię. Taką postawą zaimponujesz osobie, na której opinii bardzo ci zależy.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Jeżeli czujesz, że twoje stanowisko nie odpowiada kompetencjom, zrób pierwszy krok, aby to zmienić. Panny są z natury pracowite i ambitne, ale wrodzona skromność często blokuje je przed działaniem. Horoskop sugeruje, abyś w najbliższym czasie skupił się na rozwoju kariery zawodowej. Warto pomyśleć o awansie, a jeżeli nie jest możliwy, wziąć pod uwagę zmianę pracy. Masz dużą wiedzę i doświadczenie, które w tej chwili się marnują.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop podpowiada, że powinieneś poświęcić więcej czasu rodzinie. Miałeś dużo obowiązków i dodatkowo uporałeś się z pewnym problemem, który od dłuższego czasu spędzał ci sen z powiek. Bliscy są świadomi faktu, że żyjesz w ciągłym biegu, co bardzo ich niepokoi. Na szczęście stresujący okres wreszcie minął. Wykaż się inicjatywą i zaproponuj spotkanie towarzyskie. Miły gest z twojej strony zostanie doceniony.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Nie odkładaj ważnych spraw na później, bo skumulują się w najmniej spodziewanym momencie, obarczając cię nadmiarem pracy. To nie jest dobry moment na dalekie wyjazdy i spontaniczne spotkania. Do twojego życia wdziera się chaos. Horoskop radzi zwrócić uwagę na pewien problem, z którym ostatnio boryka się twój znajomy. Nieprzewidziane okoliczności losowe sprawią, że niedługo jego skutki odbiją się na waszej relacji.

Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Pamiętaj o osobie, która w trudnej sytuacji podała ci pomocną dłoń. Niedługo znajdzie się w potrzebie, dlatego powinieneś okazać jej wsparcie, nawet jeżeli będziesz mieć na głowie masę innych obowiązków. Horoskop przypomina, że mimo wszystko masz do czynienia z kimś nieśmiałym, kto niechętnie opowiada o swoich problemach. W zaistniałej sytuacji powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Wspólnie spędzony czas zbliży was do siebie bardziej, niż przypuszczasz.