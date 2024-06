Hołownia w Kijowie. "Polska, tak jak Ukraina, nie ma złudzeń"

- Polska nie godzi się, by opresyjny rosyjski reżim mordował ukraińskiego ducha. Żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby decydował, który naród ma prawo do egzystencji, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma złudzeń. I robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar - stwierdził Hołownia, przemawiając w ukraińskim parlamencie.