Hołownia ujawnia relacje w Sejmie. "Bywa gorąco"

Hołownia o Kaczyńskim

Lider Polski 2050 opowiedział też o tym, jak wygląda jego współpraca z Jarosławem Kaczyńskim i czy planuje wezwać go na dywanik. - Poproszę go, jeżeli będzie to konieczne, ale na razie współpraca akurat z posłem Kaczyńskim przebiega bez zarzutu - zapewnił Hołownia. Marszałek Sejmu przyznał, że "są inni posłowie, którzy te granice przekraczają" i będzie używał wszelkich dostępnych narzędzi, żeby przywołać ich do porządku.