Holandia: strzelanina w Utrechcie. Trwa obława za 37-letnim napastnikiem

Nieznany sprawca otworzył ogień w jednym z tramwajów w Utrechcie w Holandii. Wiele osób jest rannych, jedna osoba prawdopodobnie nie żyje. Policja nie wyklucza motywu terrorystycznego i publikuje zdjęcie sprawcy.

Napastnikiem z tramwaju ma być 37-letni Gokman Tunis, urodzony w Turcji. Policjanci proszą o wszelkie informacje, które pomogłyby w jego schwytaniu. Jednocześnie ostrzegają, by się do niego nie zbliżać.

Do strzelaniny doszło przy ruchliwym węźle komunikacyjnym 24 Oktoberplein w Utrechcie, w dzielnicy Kanaleneiland w zachodniej części miasta. Napastnik - jak twierdzą świadkowie - strzelał "jak szalony". Zranił wiele osób, prawdopodobnie jedna z nich zmarła.

Na miejscu zdarzenia są służby ratunkowe i policja, do akcji skierowano m.in. trzy śmigłowce i jednostkę antyterrorystyczną.

Policja: możliwy motyw terrorystyczny

Policja nie informuje na razie o liczbie rannych, ani o ich stanie. Prawdopodobnie co najmniej jedna osoba nie żyje - nie ma jednak ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia tej informacji. Reporter jednego z lokalnych dzienników opowiadał o leżącym obok tramwaju ciele kobiety, przykrytym białą płachtą. Opisywał też scenę dramatycznej akcji reanimacyjnej innej ofiary w jednym z ambulansów.

Trwa przesłuchanie pasażerów tramwaju, którzy nie ucierpieli w strzelaninie. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy działania napastnika. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia - prawdopodobnie czerwonym Renault Clio. Auto to jednak wkrótce odnaleziono porzucone kilka ulic dalej.

Trwa obława

Trwa poszukiwanie sprawcy. Dziennikarze informowali o akcji służb na pobliskiej ulicy Trumanlaan. Do jednego z domów mieli wkroczyć antyterroryści. Nie wiadomo jednak, czy kogoś zatrzymano.

W sieci pojawił sie także film wideo dokumentujący zatrzymanie na jednej z ulic w dzielnicy, w której doszło do strzelaniny. Na razie jednak nie wiadomo, kto został zatrzymany i czy sprawa ta ma coś wspólnego z zamachem.

Policja poprosiła na Twitterze wszystkich, którzy mają nagrania lub zdjęcia związane ze strzelaniną w tramwaju, by nie publikowali ich w sieci lecz przekazali władzom

Holandia: ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym

Po strzelaninie przy 24 Oktoberplein wstrzymano ruch tramwajowy w całym mieście. Wszystkie meczety w mieście są dziś nieczynne. Policja apeluje do dyrektorów szkół, by zamknęli drzwi do placówek. Mieszkańcy nie mają bez potrzeby wychodzić z domów, bo jak tłumaczy policja "kolejne incydenty nie są wykluczone".