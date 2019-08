Hiszpania. Polak uratował dwie topiące się osoby. Tragiczny finał

Na jednej z hiszpańskich plaż, polski turysta zobaczył dwie topiące się dziewczyny. Postanowił ruszyć im na pomoc. Wtedy sam zaczął się topić. Polakowi nie udało się niestety pomóc, zmarł w szpitalu.



Z hiszpańskich mediów dowiadujemy się, że we wtorek po południu 40-letni Polak odpoczywał na plaży Segur de Calafell. To na niej, dwie nieletnie dziewczyny miały się topić się w morzu.

Przeżyły jego kosztem

Dziewczyny weszły do wody, pomimo obowiązującego tego dnia zakazu kąpieli i pływania. Kiedy zobaczył je siedzący na plaży mężczyzna, nie zastanawiał się chwili. Szybko ruszył do wody, żeby udzielić im pomocy. Akcja Polaka ocaliła życie dziewczyn. Wyszły na brzeg o własnych siłach, w przeciwieństwie do samego ratującego. 40-latek zaczął się bowiem topić.