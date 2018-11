Hello, World! Unia wspiera projektodawców

Pusty ekran, a na nim prosty tekst „Witaj, świecie!”. Tak często wygląda pierwsza aplikacja uczniów zaczynających naukę programowania. Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że znajomość obsługi komputera oraz języków obcych to niezbędne umiejętności zarówno na rynku pracy, jak i w codziennym życiu. Unia wspiera projektodawców, którzy są zainteresowani organizacją szkoleń podnoszących kompetencje w tym zakresie.

*Na co otrzymasz wsparcie? * W ramach konkursu będzie można ubiegać się o dofinansowania na projekty realizujące szkolenia z zakresu nabywania, uzupełniania lub podwyższania kompetencji komputerowych i językowych. Uczestnik zakwalifikowany do kursu powinien mieć wybór między nauką języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. W przypadku umiejętności komputerowych zajęcia powinny zapewniać kompetencje pozwalające na efektywne korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. posługiwanie się komputerem, korzystanie z różnych rodzajów oprogramowania, Internetu, a także przygotowanie informatyczne, np. podstawy programowania, zarządzanie bazami danych czy witrynami internetowymi. Istotne jest, aby uczestnik kończący organizowany przez wnioskodawcę kurs miał możliwość zdobycia oficjalnego certyfikatu, potwierdzającego jego umiejętności.

Kto może uczestniczyć w kursach? Do udziału w projekcie wnioskodawca ma obowiązek kwalifikować osoby pracujące, w wieku minimum 18 lat, mieszkające lub pracujące na terenie województwa śląskiego. Projektodawca jest zobowiązany do szczególnego uwzględnienia w szkoleniach osób po 50. roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach. Każdy uczestnik zajęć powinien mieć zapewnioną możliwość samodzielnego wyboru formy wsparcia, które będzie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. Liczba uczestników o niskich kwalifikacjach planowanych do objęcia edukacją w ramach projektów dofinansowanych w konkursie wynosi 1 748.

A może chcesz skorzystać z już prowadzonego kursu?

Projekty unijne w tym zakresie realizuje obecnie m.in. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach i Centrum Usług Językowych „Albion” w Rybniku. Każdy tego typu program oferuje możliwość sfinansowania kosztów związanych m.in. z zakupem podręcznika i ćwiczeń, przeprowadzeniem egzaminu, wydaniem certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami, a także koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać do 2 stycznia 2019 r.

Oto kilka rad nt. jego sporządzania:

Wejdź na stronę: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/373 i zapoznaj się z dokumentacją konkursową.

Sprawdź, czy Twój pomysł ma szanse na otrzymanie dofinansowania. Upewnij się przede wszystkim, czy zaplanowałeś działania skierowane do grupy docelowej określonej w regulaminie.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami Urzędu i umów się na spotkanie.

Gdzie po informacje nt. naboru?

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30; pokój nr 2, parter

40-037 Katowice

Telefon: 32 757 33 11

E-mail: efs@wup-katowice.pl

Godziny pracy punktu:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30–15.30.