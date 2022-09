Hasłem przewodnim tegorocznej edycji STORMWATER Poland 2022 jest "Czas na deszczówkę!". Czy to ostatni dzwonek, żeby w dobie dynamicznie zmieniającego się klimatu w sposób kompleksowy pomyśleć o deszczówce?

Życiodajna woda

Budowa kanalizacji powoduje jedynie szybki odpływ wód opadowych, najczęściej bezpośrednio do rzek. Jeżeli zostały one uregulowane, wówczas woda opadowa trafia szybko dalej, najpierw do innych rzek, później do morza. Tracimy w ten sposób bezpowrotnie najważniejsze dobro, jakiego obok powietrza człowiek potrzebuje do życia – wodę.