"Hardcorowy okupant". Kukiz nie może przeżyć wyniku wyborów?

Jako skandaliczne ocenił natomiast sposób, w jaki doszło do aresztowania polityków PiS. - Dla mnie jest rzeczą skandaliczną, żeby "krawężnik" wchodził do Pałacu Prezydenckiego. To nie mówi o prezydencie, tylko o ustroju w Polsce, o szacunku Polaków do siebie - ostro ocenił Kukiz.