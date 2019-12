WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Informacja prasowa Karmimy Psiaki 40 min. temu Gwiazdy na gali inauguracyjnej akcji #CharytatywnaChoinka 4 grudnia w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie odbyła się gala inauguracyjna akcji #CharytatywnaChoinka organizowanej przez Karmimy Psiaki. Na wydarzeniu pojawiły się gwiazdy zaangażowane w działania na rzecz bezdomnych zwierzaków - Joanna Moro, Jeremi Sikorski, Adam Fidusiewicz, Angelika Wątor, Sandra Gutkowska, Agnieszka Mrozińska, Alex Caprice, Anna i Michał Żewłakow. Gali towarzyszył wernisaż kalendarza charytatywnego gwiazd Angeliki Wątor, z którego dochód sportsmenka przeznaczy na rzecz akcji Karmimy Psiaki. W grudniu akcja Karmimy Psiaki przeprowadza kampanię świąteczną, w której zachęca do robienia prezentów bezdomnym Psiakom i Kociakom przez stronę www.karmimypsiaki.pl/charytatywnachoinka. Oficjalna gala inauguracyjna akcji #CharytatywnaChoinka odbyła się wczoraj w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi ubrali pierwszą w tym roku #CharytatywnąChoinkę. Na wydarzeniu licznie pojawiły się gwiazdy, m.in. Joanna Moro, Jeremi Sikorski, Adam Fidusiewicz, Angelika Wątor, Reżyser Życia, Sandra Gutkowska, Agnieszka Mrozińska, Alex Caprice, Anna i Michał Żewłakow oraz Iza i Piotrek Miklaszewscy - twórcy bloga Podróże z Pazurem. Wydarzenie zwieńczył charytatywny koncert Marcina Sójki - zwycięzcy IX edycji programu „The Voice of Poland" i zdobywcy „Karolinki", czyli głównej nagrody publiczności na 56 KFPP w Opolu 2019. Uczestnicy spotkania przygotowali specjalne bombki, w których znajdują się zdjęcia zwierzaków oraz opis ich potrzeb. Od dziś odwiedzający Pałac na Wyspie mogą zdejmować z choinki charytatywne bombki i przygotowywać świąteczne paczki dla bezdomnych zwierzaków. Gali towarzyszył wernisaż kalendarza charytatywnego Angeliki Wątor – złotej medalistki Igrzysk Europejskich w Baku. Sportsmenka zaangażowała do działania na rzecz bezdomnych zwierzaków wiele znanych gwiazd - m.in Barbarę Kurdej-Szatan, Katarzynę Skrzynecką, Łukasza Zagrobelnego. Cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na specjalistyczną pomoc dla schronisk i ich podopiecznych. O akcji #CharytatywnaChoinka W akcji #CharytaywnaChoinkia organizatorzy zachęcają do zrobienia spersonalizowanego prezentu Bezdomniakowi ze schroniska. Stawiają na pomoc celowaną, tak by odpowiedzieć na indywidualne potrzeby Psiaków i Kociaków. W prezencie świątecznym dla wybranego Bezdomniaka znajduje się dokładnie to, czego dany Zwierzak potrzebuje. Do akcji można włączyć się także online. Na stronie www.karmimypsiaki.pl/charytatywnachoinka umieszczono specjalne narzędzie, które umożliwia wybór konkretnego zwierzaka, poznanie jego potrzeb i wysłanie mu gwiazdkowego prezentu. Podczas poprzedniej edycji do schronisk trafiły niemal 4.000 paczki o łącznej wartości 150.000 zł. Organizatorzy zebrali ponad 4 tony karmy i prawie 3 tysiące innych akcesoriów dla zwierząt, a jeden z bezdomnych psów znalazł nowy kochający dom. W zeszłym roku Partnerami akcji #CharytatywnaChoinka są: Muzeum Łazienki Królewskie, Universal Music Polska, Tesco, Sataku, Sarigato, Belvedere Catering by Design, Grupa naTemat.pl, Grupa Iberion.