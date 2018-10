Groźna choroba w Śląskiem. Przybywa zarażonych

Ponad tysiąc przypadków żółtaczki pokarmowej odnotowano w Polsce do połowy października. Połowa zarażonych to mieszkańcy Śląska. To region, który jest głównym ogniskiem tej groźnej choroby. Służby radzą: zaszczepcie się.

Największym zagrożeniem jest nieświadomość choroby, która może skończyć się śmiercią (123RF)

"Żółtaczka w Śląskiem atakuje!" "Czy to już epidemia? Ogromny wzrost zachorować na żółtaczkę pokarmową" - takimi tytułami śląskie media starają się zwrócić uwagę mieszkańców na konieczność zachowania higieny. Jej przestrzeganie bowiem znacznie ogranicza ryzyko zachorowania na żółtaczkę typu A.

Liczba chorych w Śląskiem stale rośnie i w połowie października statystyki służb sanitarnych odnotowała już 536 zachorowań w województwie od początku roku - informuje dziennikzachodni.pl. To niemal równa połowa wszystkich 1066 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (w skrócie WZW A) w całym kraju.

Zobacz też: Jak nie zarazić się żółtaczką?

Najwięcej przypadków (po ponad 100) w tym roku w Śląskiem było w Częstochowie i Sosnowcu. Kilkadziesiąt zachorowań na żółtaczkę pokarmową (nazywaną też chorobą brudnych rąk) zanotowano również w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej oraz Katowicach.

"Najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia ochronne. Obecnie uważa się, że odporność poszczepienna jest trwała - nie zaleca się dawek przypominających" - wyjaśnia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. W związku ze wzrostem zachorowań śląski sanepid zdecydował się na kampanię informacyjną dla mieszkańców.

Nieleczona choroba może rozwijać się przez lata. Konsekwencją niewiedzy są częste przeszczepy wątroby, a w skrajnych przypadkach śmierć nosicieli wirusa.

Wirus HAV (Hepatitis A Virus) dostaje się do organizmu człowieka drogą pokarmową. Do zakażenia dochodzi na skutek nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny i spożycie zanieczyszczonej wody lub jedzenia.

Największym zagrożeniem jest jednak nieświadomość choroby. Zarażony bardzo często nie zdaje sobie sprawy ze stanu swojego zdrowia.