Groził śmiercią niemieckiej minister. Obrzydliwe sceny w rosyjskiej tv

Deputowany groził niemieckiej minister

- Nie rozumiem tego. Ta Anna czy Lena, kimkolwiek tam jest. Baerbock chodzi sobie po Charkowie. To co, my nie wiemy, gdzie ona chodzi? Co, nie mamy precyzyjnej broni? Co ona tam robi? - wykrzykiwał Żurawlow. Wideo tej absurdalnej tyrady na Twitterze umieścił Anton Gieraszczenko.