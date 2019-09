Greta Thunberg krytykuje. Co na to Angela Merkel?

Szwedzka aktywistka skrytykowała przywódców państw i rządów za bagatelizowanie katastrofy klimatycznej. Angela Merkel zareagowała.

Merkel ripostuje

Rola technologii i innowacji, zwłaszcza w sektorze energetycznym i kwestii oszczędzania energii to punkt, w którym nie zgadzam się z Thunberg – podkreśliła kanclerz Niemiec. Przyjęty przez rząd w Berlinie w ubiegłym tygodniu pakiet klimatyczny stawia na te możliwości.

W swoim płomiennym przemówieniu do zgromadzonych w Nowym Jorku szefów państw i rządów Thunberg mówiła o "zdradzie” swojego pokolenia. "Zostawiacie nas na lodzie!” – mówiła. 16-letnia Szwedka zarzuciła międzynarodowej polityce bagatelizowanie zbliżającej się katastrofy klimatycznej i wiarę w "bajki o wiecznym wzroście”.

Pakiet klimatyczny

Kanclerz Niemiec zapytana o to, czy krytykę ze strony aktywistki odebrała jako wymierzoną w siebie, odpowiedziała, że każdy, kto uważnie słucha, czuje się adresatem tej krytyki. Komentując z kolei własne wystąpienie na forum ONZ, Merkel stwierdziła, że przekonująco pokazała, w jaki sposób jej rząd chce sprostać międzynarodowej i krajowej odpowiedzialności za zmiany klimatu.

Merkel opisała przyjęty przez rząd pakiet dotyczący ochrony klimatu jako początek "daleko idącej zmiany” w Niemczech. Z kolei niemiecka sekcja założonego przez Thunberg ruchu "Fridays of Future” nazwała go "katastrofalnym”, bo nie dotyczy on "prawdziwej ochrony klimatu”.