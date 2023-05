Grad rakiet na Izrael. Zginął szef programu rakietowego dżihadystów?

David's Sling to system przeznaczony do zestrzeliwania wrogich samolotów, dronów, taktycznych pocisków balistycznych, rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz pocisków manewrujących wystrzeliwanych z odległości od 40 do 300 km. Jest częścią izraelskiej tarczy Żelazna Kopuła, która obejmuje pociski krótkiego zasięgu oraz pociski dalekiego zasięgu Arrow-2 i Arrow-3.