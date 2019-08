Grabiny. Brutalne zabójstwo rowerzysty

Dramat na Podkarpaciu. W miejscowości Grabiny doszło do brutalnego zabójstwa rowerzysty. Szczegóły zbrodni są drastyczne. Policja zatrzymała podejrzanego o jej dokonanie 30-latka.



Do makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę popołudniu. Na polnej drodze w Grabinach leżał zakrwawiony mężczyzna. Na miejsce przyjechała policja. Niestety okazało się, że 66-latek nie żyje.

Nieopodal policjanci zauważyli innego mężczyznę. Gdy chcieli go zatrzymać, był bardzo agresywny, a kontakt z nim był utrudniony. To 30-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Jest podejrzany o dokonanie zbrodni.

30-latka przewieziono do komendy Policji w Dębicy, a następnie podjęto decyzję o umieszczeniu w szpitalu w Straszęcinie. We wtorek sąd wydał decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla podejrzanego. W środę ma trafić do aresztu.