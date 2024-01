Grabiec o zarobkach w administracji: W wielu miejscach trzeba obniżyć

Szef KPRM został zapytany czy pensje prezydenta i premiera powinny wzrosnąć. Obecnie prezydent zarabia około 20 tys. miesięcznie, premier 18 tys. – To kwestia przede wszystkim powiązania wynagrodzeń ze wzrostem inflacji. Dziś tak nie jest do końca, więc to jest taki mechanizm, w którym powstrzymuje się wzrost płac i mówię tutaj o całej administracji. Później, raz na jakiś czas, komuś wpada do głowy pomysł, żeby nadgonić te lata, w których płace nie goniły inflacji - mówił Grabiec uzasadniając, dlaczego uważa, że pensje najważniejszych osób w państwie powinny wzrosnąć.