Gosiewska grozi sądem. Nie zgadza się z karą prezydium Sejmu

Michalski zapytał, jak odnosi się do zarzutów marszałka Sejmu, że grupa posłów PiS, w tym Gosiewska, była agresywna w stosunku do Straży Marszałkowskiej. - Nie słyszałam tamtej wypowiedzi, więc trudno mi się do niej odnosić. Mogę się odnosić do nałożonej kary, z którą się oczywiście nie zgadzam i będę się od niej odwoływać, ale wystąpię też chyba na drogę sądową. Po pierwsze w obronie swojego dobrego imienia, a po drugie również zapłaty za wykonywaną pracę - powiedziała ukarana posłanka dziennikarzowi WP.