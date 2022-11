Gorzkie słowa Kukiza. Mówi o demokracji

Tyszka odszedł z koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia

Tyszka decyzję o odejściu z koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia ogłosił w ubiegłym tygodniu. Wówczas Kukiz w rozmowie z PAP nazwał jego decyzję "dziwaczną". "Od 14 miesięcy nie głosował z nami, od pół roku nie było go w Sejmie i dziwaczne jest to, że wcześniej głosował tak, jak opozycja, kiedy myśmy współpracowali z PiS, a kiedy zawiesiliśmy współpracę z PiS, to on odchodzi. Dla mnie to jest niezrozumiałe" - powiedział wówczas i podkreślił, że w Kukiz’15 nigdy nie obowiązywała dyscyplina partyjna.