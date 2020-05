Górnicy na Śląsku walczą z epidemią koronawirusa

Dzień dobry wam dzień dobry państwo sytuacja na Śląsku jesteś zła i Można przypuszczać że z każdym dniem będzie coraz gorsza a świadczą o tym choćby statystyki o których się w tym momencie 4000 niemal 4000 osób na Śląsku jest zarażonych Korona wirusem to więcej niż na Mazowszu No niechlubny rekord to jeśli chodzi o Śląsk A ta sytuacja może się zmieniać Z każdym dniem dlatego że dzisiaj Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze statystyki z których wynika że w dniu dzisiejszym nowych przypadków mamy 235 uwaga 204 to przypadki z województwa Śląskiego w związku z tym problem jest tutaj ogromny a problemem przede wszystkim są takie kopalnie jak ta którą widzą za mną to kopalnia w Rybniku w to jedna z tych kopalni jedna z pięciu kopań Gdzie występuje tak zwana ognisko koronawirusa to też właśnie tam górników zostało zarażonych a tutaj na Śląsku w tych pięciu kopalniach odbywają się testy na koronawirusa już od zeszłego tygodnia górnicy masowo są test masowo też są sprawdzani i jak się okazuje to są też najnowsze dane aż 600 górników z kilkunastu tysięcy jest zarażonych Korona wirusem to jakieś 5% przebadanych minister wiceminister zdrowia mówi o tym że to wcale nie jest wynik aczkolwiek patrząc realnie No to tych zarażonych może być więcej bo do środy mają trwać tutaj właśnie badania górników oraz ich rodzin to co dla wiceministra oznacza że sytuacja jest kontrolowana jak dzisiaj powiedział na konferencji prasowej dla prezydenta Rybnika w którym się znajdujemy Sprawa nie jest tak oczywista i nie jest taka kolorowa Chciałoby się powiedzieć dlatego że prezydent Rybnika dzisiaj powiedział nam że system jest niewydolny a ten tydzień będzie decydujący jeśli chodzi o to jaką mamy skalę koronawirusa wśród górników posłuchajmy co mówił dzisiaj nam prezydent tego miasta jest na pewno bardzo trudno ale też Moim zdaniem można można było większe sposób zabezpieczyć górników to jest bardzo trudno czasem to powiedzieć ale chyba nie do końca wzięto sobie poważnie gdzieś ten problem do głowy bo się wydawało że jednak to mężczyźni zdrowi powinni być mega odporni No i rzeczywiście jakby cała specyfik jest taka że w większości to są przypadki bezobjawowe ale fala ruszyła doszła do domu w moich dzisiaj z tym się zmagamy jest dzisiaj jedna zasada testuj testuj jeszcze raz testy w państwo tak jak Marta Korea Południowa pokazały że tam gdzie było bardzo dużo testów dość szybko eliminowane również tej i źródła tematycznych Nikodema wirusa i w tym kierunku powinniśmy pójść prezydent Rybnika jakie słyszeliśmy mówił testy są najważniejsze ale mówię także o tym że wśród mieszkańców panuje niejako strach w związku z tym że No mówi się cały czas o tych ogniskach koronawirusa właśnie na Śląsku i Zresztą mieliśmy okazję z tymi mieszkańcami dzisiaj porozmawiać oni Sami przyznają że w zasadzie boją się tego koronawirusa tylko nieliczni mówią o tym że te koronawirusa nie ma i tak naprawdę jest to tylko wymysł No ale same statystyki o tym świadczą że jednak problem istnieje to jest ważne to ten strach może usunąć te które dzisiaj będą przeprowadzane także wśród rodzin od dzisiaj byś będą przeprowadzone wśród rodziny górniczek mają one potrwać aż do końca tego tygodnia wtedy to że to z rodzinami górników bo przecież to pamiętajmy że ci górnicy którzy de facto byli bezobjawowo przechodzili tego koronawirusa w 97 procentach bezobjawowo być może przenieśli tego Korona rodzinę co jest też bardzo istotne to to że mieszkańcy Rybnika boją się o to czy Śląsk zostanie odizolowane Bo już takie Ja też komentarze się pojawiały w weekend to tak że wczoraj rozdział je to prawda minister minister Szumowski rozmiar także rzecznik rządu ale mieszkańcy wciąż się tego obawiają Zresztą dzisiaj na konferencji jeszcze tylko wstanę na konferencji wiceminister zdrowia powiedział że jeśli sytuacja na Śląsku się nie poprawi a wręcz przeciwnie tych zakażeń będzie coraz więcej to niewykluczone że Śląsk czeka szczegóły