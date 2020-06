Głosowanie korespondencyjne. Kto może głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne. Jak wygląda?

Głosowanie korespondencyjne polega na tym, że wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostaje na wskazany przez siebie adres na terenie gminy, w której znajduje się w spisie wyborców - pakiet wyborczy. Pakiet ten zawiera kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną, instrukcję, jak głosować. Pakiety wyborcze zostaną dostarczone pod wskazany w zgłoszeniu adres na 5 dni przed wyborami, a w przypadku osób odbywających kwarantannę - 2 dni przed wyborami 2020.

Aby prawidłowo zagłosować korespondencyjnie, należy zaznaczyć znak "x" przy nazwisku tylko jednego kandydata, na którego chcemy oddać głos. Następnie kartę do głosowania umieścić w kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić. Kolejnym krokiem jest wypełnienie oświadczenia o samodzielnym i tajnym głosowaniu, a następnie umieszczeniu go wraz z kopertą zawierającą kartę do głosowania w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną zaklejamy i adresujemy, podając numer i adres właściwej komisji wyborczej. Kopertę zwrotną z całą zawartością należy wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej 26 czerwca. Można tez ją zanieść osobiście lub przez inną osobę do komisji wyborczej w dniu wyborów prezydenckich, 28 czerwca 2020.