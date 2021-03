Głośno o szczepionce AstraZeneca. Ekspert od koronawirusa wyjaśnił wątpliwości

- Profil bezpieczeństwa raportowany w badaniach klinicznych szczepionką Astra Zeneca jest dokładnie taki sam, jak profil bezpieczeństwa Pfizera. Faktycznie w Astrze wydaje się, że pierwsza dawka jest troszkę gorzej znoszona, natomiast w Pfizerze druga - mówiła w programie "Newsroom"WP kierowniczka Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Anna Piekarska. Odniosła się w ten sposób do doniesień o wstrzymaniu szczepień tym preparatem w sześciu krajach UE z obawy, że może on powodować zakrzepy krwi. Według Piekarskiej nie ma pewności, że zgon, który nastąpił po podaniu szczepionki AstraZeneca pacjentowi z Danii, był spowodowany wadą tego preparatu. - Z mojego 8-osobowego zespołu, po drugiej dawce Pfitzera 3 lekarzy nie przyszło do pracy, wiec to nie jest tak, że wśród lekarzy po Pfizerze nie było działań niepożądanych, one są. To co wywołuje szczepionka, to nie choroba. To objawy aktywacji układu immunologicznego – przekonywała rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. Według niej, na tego typu skutki uboczne narażone są zwłaszcza młode osoby.

Rozwiń