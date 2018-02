Głośna sprawa Władysława Frasyniuka. "Doda pazurami nie drapała"

Cały czas wrze po zatrzymaniu, przesłuchaniu i wypuszczeniu Władysława Frasyniuka. "Nie rozumiem tego 'larum' po zatrzymaniu" - napisał Kukiz i podał przykład Dody. Głos zabrała też Kataryna, przypominając głośną akcję "Uwolnić Maćka".

- Sędzia wystąpiła o przedłużenie mi aresztu o kolejne trzy miesiące. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję, że są przesłanki, żebym dalej został w areszcie. Po dwóch tygodniach sąd stwierdził nagle, że już mogę wyjść. A nie zmieniło się nic - opowiadał WP w październiku 2015 roku. Dodał, że ma świadomość, że to wynik akcji "Uwolnić Maćka". - To jest najbardziej przykre, że w Polsce tylko dzięki takim akcjom można wyjść na wolność - ubolewał wtedy Dobrowolski.

Reporter WP Krzysztof Janoś rozmawiał z Władysławem Frasyniukiem

Frasyniuk relacjonował, że jeden z policjantów był zamaskowany i nagrywał jego zatrzymanie kamerą. Jak sam mówi, zatrzymano go przed 7 rano i zawieziono do prokuratury w Oleśnicy. Tam przyjechał prokurator z Warszawy. - Spotkaliśmy się w połowie drogi - skomentował.

- Nie pozwolono mi na nic prócz tego, że mogłem się ubrać. Policjanci przestraszyli się psów, które zaczęły szczekać - mówi naszemu reporterowi. Komentując zatrzymanie, stwierdził, że zaskoczyło go to, że skuto go kajdankami do tyłu.