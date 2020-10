Gliwice. Okradali własnego pracodawcę

- W łabędzkim komisariacie zgłoszono kradzież, do której doszło w jednej z hal magazynowych na terenie strefy ekonomicznej. Wówczas nie wiadomo było w jakich okolicznościach doszło do kradzieży. Ustalono, że w ciągu czterech miesięcy zniknęło aż 150 par butów o łącznej wartości ok. 15 tys. zł – poinformowała policja.