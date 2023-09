Gliński powrócił do nagrania z Sewerynem. "No comment"

Gliński komentuje nagranie Seweryna

Tygodnik "Sieci" spytał Glińskiego, czy aktor "zaskoczył go" takim nagraniem. - Wiedziałem, jakie poglądy ma pan Seweryn. Nie są one dla mnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest fakt, że wyraża je w taki właśnie sposób. Mogę też powtórzyć: gdy do mnie przychodził po pieniądze, to nie mówił, że mnie nienawidzi - stwierdził minister.