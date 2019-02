Gliński o dotacji na ECS: nie musi to wpłynąć negatywnie

- Podjęta decyzja o wysokości limitu dotacji dla ECS na wydatki bieżące na 2019 rok w kwocie 4 mln zł nie musi wpłynąć negatywnie na realizację programu dotyczącego trzydziestej rocznicy upadku komunizmu w Polsce – tak twierdził minister kultury i wicepremier Piotr Gliński w odpowiedzi na poselską interpelację.

Aluzja do Lecha Wałęsy

ECS na wojnie z resortem

W sobotę Rada Europejskiego Centrum Solidarności przyjęła uchwałę, w której odrzuca propozycję Piotra Glińskiego. W ostatnim czasie ministerstwo kultury chciało zwiększyć dotację na ECS, ale pod pewnymi warunkami. M.in. resort chciał mieć większy wpływ na sposób funkcjonowania tej instytucji "stosownie do ich zaangażowania finansowego w jej prowadzenie". A także chciał mieć prawo do wskazywania wicedyrektora ECS i proponował również utworzenie Działu im. Anny Walentynowicz z zespołem ok. 10 osób. -To, co minister Gliński zaproponował, jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 r. - uznał przewodniczący rady ECS Bogdan Lis.