Glapiński chodził po sklepach z notesem. "Ceny są niższe niż w TV"

"Nie przewiduję recesji"

Poza tym na czwartkowej konferencji Glapiński mówił, że nie przewiduje recesji w Polsce w 2023. - Może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB do około zera. Przewidujemy w naszych projekcjach, że będzie to 0,7 proc., ale składa się na to wiele czynników - stwierdził.